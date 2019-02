Sanremo, Baglioni: "Aprire varco a giovani, 'vecchi' non si lasciano spodestare"

(Agenzia Vista) Liguria, 09 febbraio 2019 "Qualche volta si parla di vuoto generazionale, credo invece ci sia troppo pieno. Una persona giovane non riesce a entrare da nessuna parte. I luoghi sono riempiti dall'esperienza dei loro predecessori che rinunciano malvolentieri a essere spodestati. I vestiti tra me e mio padre erano molto diversi, oggi io e mio figlio ci somigliamo molto. Io forse non voglio diventare vecchio, anzi, certe volte lui sembra mio padre". Così Claudio Baglioni in conferenza stampa all'Ariston / Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev