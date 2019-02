Trave tampone ponte Morandi a circa metà discesa, le immagini spettacolari col drone

(Agenzia Vista) Liguria, 09 febbraio 2019 Si trova circa a metà strada la trave tampone del ponte Morandi, prima porzione destinata allo smontaggio, che ha iniziato la fase di discesa verso terra dai 48 metri di altezza del viadotto. Un movimento lento che in un totale di 6-7 ore porterà la prima sezione di impalcato staccata dal troncone di ponente del viadotto fino al livello del suolo. Cinque metri all'ora circa è la velocità a cui viene calata la trave, sorretta da un'intelaiatura di cavi d'acciaio che la accompagneranno a terra. Prima del via vero e proprio alla discesa, sul lato sud della trave è stata sistemata una grossa bandiera di Genova, con la croce rossa in campo bianco / Courtesy Rina e Omini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it