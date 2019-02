Festival, Mahmood canta e la sala stampa canta e applaude fino alla fine

(Agenzia Vista) Liguria, 09 febbraio 2019 "E' il bello della diretta...", ha detto Claudio Bisio intervenendo sul palco dell'Ariston nell'ultima serata del Festival di Sanremo 2019 per allentare la tensione e le proteste del pubblico perche' un problema tenico aveva costretto Mahmood ha interrompere subito l'esecuzione del proprio brano. Era infatti regolarmente partita l'orchestra ma il microfono a disposizione dell'artista non andava. Di qui l'interruzione e poi la ripartenza, questa volta senza intoppi fino alla fine. Per tutta l'esibizione in sala stampa i giornalisti hanno sostenuto il cantante italo egiziano cantando e applaudendo / Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it