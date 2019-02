Mahmood vince il Festival di Sanremo 2019, la sala stampa impazzisce di gioia

(Agenzia Vista) Liguria, 10 febbraio 2019 La notizia della vittoria di Mahmood, totalmente inaspettata, solleva un boato di approvazione in sala stampa. Il cantante, emozionatissimo, dice: "Non ci sto credendo, è incredibile. Voglio ringraziare la Universal, Dardust, Charlie Charles, mia madre, e voi Claudio, Virginia e Claudio". E la sala stampa esplode in un applauso lunghissimo / Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it