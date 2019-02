Sanremo 2019, il vincitore Mahmood: "La frase araba è un ricordo della mia infanzia"

(Agenzia Vista) Sanremo, 10 febbraio 2019 "Io sono italiano, nato e cresciuto a Milano. Non mi sento tirato in causa. Nel brano ho messo una frase araba che è un ricordo della mia infanzia, ma sono italiano al 100%". Lo ha detto il vincitore del Festival di Sanremo Mahmood, in conferenza stampa Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it