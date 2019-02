Tensioni con la Francia, Di Maio: "Dispiace che Macron l'abbia preso come lesa maestà"

(Agenzia Vista) Milano, 10 febbraio 2019 "Credo che una lista che sta per presentarsi alle elezioni europee è giusto che abbia come legittimo interlocutore una lista politica come la mia che sta per presentarsi anche lei alle elezioni Europee. Mi dispiace che Macron l'abbia presa come lesa maestà". Lo ha detto ilm inistro dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio all'inaugurazione del Micam, la fiera internazionale della calzatura di Rho (Milano). _Courtesy Facebook Di Maio Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it