Infografica - Nuove regole per bici, skate, hoverboard e monopattini

(Agenzia Vista) Liguria, 11 febbraio 2019 Il testo in discussione in Commissione Trasporti alla Camera. Molte novità per i ciclisti: agli incroci avranno la precedenza e potranno parcheggiare sui marciapiedi e nelle aree pedonali. In auto non si potrà fumare. Nuove regole anche per hoverboard, skate e monopattini / Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev