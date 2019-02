Marsilio: "Mia vittoria ripercussioni sul nazionale? Non lo so penso all'Abruzzo"

(Agenzia Vista) Pescara, 11 febbraio 2019 10-02-19 Marsilio Mia vittoria ripercussioni sul nazionale non lo so Il candidato di centrodestra alle regionali in Abruzzo, Marco Marsilio, arrivando al comitato elettorale dopo i primi dati che lo danno vincente: "Con questa squadra daremo un futuro all'Abruzzo, come meritano gli abruzzesi. Ringrazio tutti i partiti della coalizione con cui abbiamo fatto un lavoro straordinario". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev