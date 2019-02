Olimpiadi 2026, Zaia: "Il coordinamento è totale, dossier innovativo"

(Agenzia Vista) Milano, 11 febbraio 2019 "Il coordinamento tra regioni per l'organizzazione delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 c'è ed è totale, io ci ho creduto fino in fondo qualcuno diceva che era impossibile e oggi ci siamo e siamo in finale con la Svezia". Lo ha detto il presidente del Veneto, Luca Zaia, a margine di una visita alla Borsa internazionale del turismo a Milano. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev