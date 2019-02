Pastori sardi in rivolta, sversamenti di latte e blocchi stradali in tutta la Regione

(Agenzia Vista) Sardegna, 11 febbraio 2019 I pastori sardi in rivolta rovesciano il latte sulle strade causando blocchi del traffico. In centinaia di allevatori si sono riuniti nella Regione per chiedere modifiche al prezzo del latte, considerato troppo basso. Una delegazione di pastori incontrerà il ministro per il Sud Barbara Lezzi, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro per le Politiche agricole Gian Marco Centinaio. _Courtesy Sardegna1 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev