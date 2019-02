(Agenzia Vista) Roma, 11 febbraio 2019 Pastori sardi, Salvini: "Protesta legittima, prezzo minimo latte ovino va fissato per legge" "Protesta legittima, prezzo minimo latte ovino va fissato per legge". Così Matteo Salvini, ministro dell'Interno in conferenza stampa dagli uffici della Lega a Montecitorio. Fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev