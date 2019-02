Regionali Abruzzo, Legnini (PD): "Preoccupati dall'avanzare della destra nella nostra regione"

(Agenzia Vista) L'Aquila, 11 febbraio 2019 Regionali Abruzzo, Legnini, preoccupati dall'avanzare della destra nella nostra regione "Siamo preoccupati dall'avanzare della destra nella nostra regione ed in tutta Italia, con il carico di idee non condivisibili che porta con sè" Così il candidato del centrosinistra alle regionali abruzzesi Giovanni Legnini, durante una conferenza stampa all'Aquila in cui ha commentato la sconfitta della sua coalizione a vantaggio di quella del candidato del centrodestra Marco Marsilio. /Fonte Facebook Giovanni Legnini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev