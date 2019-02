Regionali Abruzzo, Marsilio: "I ministri che sono venuti qui dovranno mantenere promesse"

(Agenzia Vista) Pescara, 11 febbraio 2019 Regionali Abruzzo, Marsilio, i ministri che sono venuti qui in campagna elettorale dovranno mantenere promesse "I ministri che sono venuti qui in campagna elettorale, compresi quelli che mi hanno sostenuto, dovranno mantenere le promesse che hanno fatto." Così il candidato del centrodestra Marco Marsilio dopo i primi risultati degli scrutini che lo vedono largamente in vantaggio sugli avversari. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev