Regionali Abruzzo, Marsilio: "Ricostruzione priorità assoluta"

(Agenzia Vista) Pescara, 11 febbraio 2019 10-02-19 Regionali Abruzzo Marsilio Ricoostruzione priorita assoluta Il candidato di centrodestra alle regionali in Abruzzo, Marco Marsilio, arrivando al comitato elettorale dopo i primi dati che lo danno vincente: "La ricostruzione è la priorità assoluta. + rimasta ferma in questi ultimi tempi. + una vergogna che dobbiamo cancellare assolutamente. Il centrodestra ha già dimostrato con la ricostruzione del 2009 e torneremo a replicare quel modello e la mia assoluta priorità è rimettere in pochi mesi le persone nelle condizioni di rientrare nelle loro case" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev