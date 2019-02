Regionali Abruzzo, Rampelli (FdI): "Se vinceremo faremo rinascere questa terra"

(Agenzia Vista) Pescara, 11 febbraio 2019 Regionali Abruzzo, Rampelli, ce la metteremo tutta per far rinascere questa terra Così il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli dal comitato elettorale del candidato del centrodestra Marco Marsilio, subito dopo la pubblicazione dei primi istant poll che danno Marsilio largamente in vantaggio sugli avversari. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev