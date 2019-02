Turismo, Casellati: "Per le zone sisma è linfa vitale"

(Agenzia Vista) Milano, 11 febbraio 2019 "Il turismo per le zone terremotate è molto importante perchè significa ricominciare non solo una vita normale ma anche attirare linfa vitale per la nostra economia". Lo ha detto la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati che questa sera riceve il premio Excellent 2019 a Milano Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev