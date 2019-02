(Agenzia Vista) Roma, 12 febbraio 2019 Bandiera Venezuela in aula Camera la protesta di FdI Il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, durante un'informativa in aula alla Camera dei deputati sulla situazione in Venezuela. Nel corso dell'intervento dell'onorevole di Fratelli d'Italia Andrea Delmastro Delle Vedove, i deputati alle sue spalle hanno esposto una bandiera del Venezuela Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev