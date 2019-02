(Agenzia Vista) Strasburgo, 12 febbraio 2019 Francia, Conte, Juncker non mi ha chiesto gesti distensivi "Juncker non mi ha chiesto gesti distensivi con la Francia, abbiamo parlato di diverse cose". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a Strasburgo dopo aver incontrato in un bilaterale il presidente della Commissione Ue, Jean-Claude Juncker. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev