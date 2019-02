Migranti, Trump va a El Paso in Texas: "Oggi cominciamo a costruire muro" SOTTOTITOLI

(Agenzia Vista) Washington, 12 febbraio 2019 "Continueremo a fare quello che stavamo facendo, abbiamo fatto molti progressi. Abbiamo iniziato a costruire una grande parte del muro oggi in un luogo molto importante. Nei prossimi mesi tutta l'area sarà completata. Un muro migliore, più forte e molto meno costoso di quello che stavamo costruendo. Avremo una gran parte di muro costruita prossimamente.” Così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, andando in Texas dove terrà un comizio. _Fonte: The White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev