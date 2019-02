Protezione Civile, Gardini (FI): "'RescUE', strumento per potenziare capacità risposta a catastrofi"

(Agenzia Vista) Strasburgo, 12 febbraio 2019 Al voto al Parlamento Europeo una proposta di legge che prevede la creazione di un fondo di risorse detto “RescUE” dedicato alle catastrofi naturali e provocate dall’uomo. Un meccanismo di protezione civile europeo che interverrà qualora gli Stati membri non riescano a rispondere in modo efficace alle catastrofi con le proprie risorse. "'RescUE', è lo strumento che ci serviva per potenziare capacità risposta a catastrofi". Così l'eurodeputata Elisabetta Gardini (FI) descrivendo tale meccanismo. Fonte: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev