(Agenzia Vista) Roma, 12 febbraio 2019 Venezuela Moavero Scorse elezioni illegittime popolo venezuelano torni a votare Il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, durante un'informativa in aula alla Camera dei deputati sulla situazione in Venezuela: "Il governo italiano ritiene che le ultime elezioni presidenziali in Venezuela siano state inficiate nella loro correttezza, equità e legalità e non attribuiscono dunque legittimità a chi le ha vinte, Nicolas Maduro. Il governo chiede dunque nuove elezioni presidenziali, libere, trasparenti e credibili, in condizioni di piena democrazia e giustizia" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev