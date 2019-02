Conte a Strasburgo, Mussolini (FI): "Burattino lo sarà Verhofstadt che voleva M5S in ALDE"

(Agenzia Vista) Strasburgo, 13 febbraio 2019 Mussolini, Conte non e burattino, lo sara Verhofstadt che voleva accordo coi M5s "Il presidente del Consiglio italiano non è un burattino. Il burattino lo sarà Verhofstadt che voleva M5S in ALDE". Così l'eurodeputata Lara Comi (FI) riguardo agli attacchi al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante il suo intervento nell'aula plenaria di Strasburgo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev