Diciotti, Gasparri (pres. Giunta immunità): "Propongo no ad autorizzazione a procedere per Salvini"

(Agenzia Vista) Roma, 13 febbraio 2019 Diciotti, Gasparri: "Propongo no ad autorizzazione a procedere per Salvini" Al Senato riunita la Giunta per le immunità per decidere sull'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, per il caso Diciotti. Così il presidente della Giunta e senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, al termine dell'incontro: "Ritengo che l'azione del ministro e' idonea a configurare il presupposto previsto dall'articolo 9, comma 3 della legge costituzionale del 1989, cioe' che ci siano delle esimenti che attengono al comportamento del governo e che sono citate dalla legge piu' volte e che attengono a un preminente interesse pubblico". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev