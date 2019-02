(Agenzia Vista) Roma, 13 febbraio 2019 Diciotti Giarrusso M5s Non verremo mai meno ai nostri ideali Al Senato riunita la Giunta per le immunità per decidere sull'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, per il caso Diciotti. Il senatore del M5s Mario Michele Giarrusso al termine dell'incontro: "C'e' stata un'ampia e documentata relazione del presidente, che esamineremo insieme ai membri della Giunta, con Luigi Di Maio e il Movimento e decideremo sul punto" e ha aggiunto "mon verremo mai meno ai nostri ideali". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev