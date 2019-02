Papa a giornalisti askanews: "Lottate per conservare il vostro lavoro"

(Agenzia Vista) Roma, 13 febbraio 2019 Papa a giornalisti askanews lottate per il vostro lavoro Papa Francescoal termine dell'udienza del mercoledì si è avvicinato a un gruppo di giornalisti di askanews e ha pronunciato queste parole: "So che state attraversando un momento difficile. Prego per voi, vi accompagno in questo momento: lottate, lottate, lottate per conservare il vostro lavoro". / courtesy askanews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev