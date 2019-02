Sequestrate Hamburgheria Eataly e 28 società per riciclaggio, sei arresti a Torino

(Agenzia Vista) Torino, 13 febbraio 2019 I carabinieri di Torino, in collaborazione con i militari di Cosenza, Milano e Vercelli, hanno arrestato 6 imprenditori e sequestrato 29 societa', fra cui la nota Hamburgheria Eataly a Settimo Torinese, per un valore complessivo di oltre 250 milioni di euro. Gli arrestati sono accusati di riciclaggio, auto-riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori. In particolare, e' stato accertato che il gruppo criminale (31 le persone indagate), mediante reiterate intestazioni fittizie e societa' create ad hoc, anche con uso di identita' false e inesistenti, ha percepito fondi pubblici e privati attraverso truffe, illecite detrazioni fiscali e frodi bancarie per diversi milioni di euro / Courtesy Carabinieri Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it