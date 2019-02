Tav, Ponti alla Camera: "Noi neutrali"

(Agenzia Vista) Roma, 13 febbraio 2019 "La neutralità del gruppo di lavoro è come quella di un medico che vede il quadro clinico di un paziente con radiografie e analisi e lo vede molto ammalato. Se il medico è coscienzioso, allora risponde che il paziente è molto ammalato. I numeri parlavano questo linguaggio già prima e su questi si basa il parere negativo. Non c'è un atteggiamento ideologico. Se i numeri fossero stati diversi, sarei stato un pro Tav sfegatato”. Così il professore Marco Guido Ponti in audizione in commissione Trasporti della Camera sull’analisi costi benefici per la costruzione dell'asse ferroviario Torino-Lione. _Courtesy Web Camera tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev