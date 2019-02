Tav, Ponti: "Nostro obiettivo che conti prevalgano su ideologia"

(Agenzia Vista) Roma, 13 febbraio 2019 “Il nostro obiettivo è fare avanzare nel Paese la cultura del fare i conti prima di decidere per migliorare qualità del dibattito democratico”. Così il professore Marco Guido Ponti in audizione in commissione Trasporti della Camera sull'analisi costi benefici per la costruzione dell'asse ferroviario Torino-Lione. _Courtesy Web Camera tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev