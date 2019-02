(Agenzia Vista) Roma, 13 febbraio 2019 Tav, Toti, spero che amici della Lega facciano valere loro posizioni "In un periodo di recessione non si può rinunciare ad un'opera così strategica e importante. Spero che gli amici della Lega che erano in Piazza con noi a Torino facciano valere le loro posizioni." Così il governatore della Liguria Giovanni Toti a margine della seduta della Conferenza delle Regioni Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev