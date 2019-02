(Agenzia Vista) Roma, 14 febbraio 2019 Autonomie, de Magistris Governo fondato sul rancore vuole dividere il Paese, noi vogliamo unire La conferenza stampa in piazza Montecitorio del sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, per spiegare le ragioni dell'opposizione ai provvedimenti del Governo in merito all'autonomia differenziata e che discuterà stasera in Consiglio dei ministri. "Qua vogliono dissolvere l'unita' nazionale con un disegno di legge pericolosissimo, che aumenta le disuguaglianze e le discriminazioni nel nostro paese", così il sindaco di Napoli Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev