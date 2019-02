Diciotti, Gasparri: "Voto in Giunta martedì alle 13.30"

(Agenzia Vista) Roma, 14 febbraio 2019 Diciotti Gasparri Voto in Giunta martedi alle 13 30 Al Senato riunita la Giunta per le immunità per decidere sull'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, per il caso Diciotti. Il presidente della Giunta e senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, ha annunciato: "La discussione si e' esaurita. Alcuni gruppi hanno espresso il loro giudizio, altri no, hanno fatto degli interventi nel merito della relazione. Il mio compito era incanalare il dibattito, poi martedi' ciascuno fara' le sue valutazioni politiche. Io sono il relatore, ho fatto una proposta e la condivido, questo e' chiaro". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev