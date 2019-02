Rissa tifosi, Raggi: "Non si può blindare Roma per hooligans"

(Agenzia Vista) Roma, 14 febbraio 2019 Raggi Partite calcio no scambiate per sfogatoi La sindaca di Roma, Virginia Raggi, a Casal de' Pazzi per inaugurare il nuovo murale dello street artist Jerico Cabrerà Carandang, dedicato all'antico fiume che una volta scorreva dove oggi sorge il museo di Casal de' Pazzi. "E' vergognoso che delle persone che pensano di chiamarsi tifosi sfoghino cosi' il loro istinto. Non sono tifosi. Fanno vergognare gli appassionati sportivi e non rendono giustizia anche alla Lazio". Così la sindaca sulla maxi rissa tra ultras ieri sera nel rione Monti Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev