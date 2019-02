(Agenzia Vista) Napoli, 15 febbraio 2019 Autonomie, Fico: "Parlamento deve avere ruolo centrale in questo processo" "E' importante che per questo processo sulle autonomie il Parlamento abbia un ruolo centrale". Queste le parole di Roberto Fico, presidente della Camera, intervistato a margine del convegno della Cisl sulla giustizia minorile. AM News Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it