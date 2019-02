(Agenzia Vista) Fisciano ( SA), 15 febbraio 2019 Borsa della Ricerca 2019 a Fisciano, aperta call per selezionare 15 Start Up Presentata al Campus universitario di Fisciano la decima edizione della Borsa della Ricerca, che si terrà a maggio. Appuntamento annuale che mette insieme il mondo della ricerca e dell'imprendotoria. Aperta call per selezionare 15 Start Up che incontreranno gli investitori. AM News Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev