(Agenzia Vista) Napoli, 15 febbraio 2019 De Luca: "Formalizziamo oggi richiesta di autonomia differenziata anche per la Campania" "Formalizziamo oggi richiesta di autonomia differenziata anche per la Campania". Così Vincenzo De Luca, Governatore della Campania, a margine della conferenza stampa di presentazione del ' Progetto Centro Clinico NeMo Napoli' , con Luca Cordero di Montezemolo presidente di Fondazione Telethon, Andrea Ballabio direttore Istituto Telethon di Genetica e Medicina ( TIGEM) di Pozzuoli, presso la Sala Francesco De Sanctis del Palazzo della Regione Campania. AM News Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev