(Agenzia Vista) Piemonte, 15 febbraio 2019 In(s)contro, l'evento in Regione Piemonte per la lotta al bullismo Il Presidente del Consiglio Regionale del Piemonte Nino Boeti ha incontrato a Palazzo Lascaris gli studenti per l'evento "In(s)contro, San Valentino, la parola al primino", nell'ambito delle iniziative per la Giornata Nazionale contro il bullismo. Testimonianze e confronti reciproci per analizzare il fenomeno del bullismo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev