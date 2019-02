Innovazione, Farina (Ania): "Da robotica a intelligenza artificiale, tante opportunità nel settore"

(Agenzia Vista) Milano, 15 febbraio 2019 "Le sfide sono molte, noi siamo qui per valutarle e per far si che questi cambiamenti poi diventino opportunità per il settore, dalla robotica all'intelligenza artificiale e sono tante le innovazioni che riguardano il nostro settore". Lo ha spiegato Maria Bianca Farina, presidente dell'Ania, l'associazione nazionale fra le imprese assicuratrici, al secondo convegno sull'Innovazione organizzato alla Borsa Italiana di Milano Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev