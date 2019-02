(Agenzia Vista) Roma, 14 febbraio 2019 San Valentino da abolire Botta e risposta tra Salvini e la Gelmini sui social Matteo Salvini, leader della Lega, ha fatto un post sui social per San Valentino in cui paventa l'idea dell'abolizione. Al post ha prontamente risposto Maria Stella Gelmini, deputata di Forza Italia, in un video su Instagram in cui mangia una fragola e scrive "Una festa da abolire? Ma anche no". fonte Facebook_Instagram Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it