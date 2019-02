(Agenzia Vista) Roma, 15 febbraio 2019 Tav, Costa, non prendo posizioni personali, aspetto sintesi politica governo "Io non prendo posizioni personali, aspetto la sintesi politica che produrrà il governo sulla base dell'analisi costi-benefici." Così il Ministro dell'Ambiente Sergio Costa a margine dell'inaugurazione dell'edizione 2019 del Treno Verde nata in collaborazione tra FS, Trenitalia e Legambiente Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev