Tav, Foietta: "Lione? Toninelli dovrebbe ripassare la geografia e viaggiare di più"

(Agenzia Vista) Torino, 14 febbraio 2019 "Il ministro Toninelli in questo momento dovrebbe ripassare la geografia e viaggiare di più. Si documenti, andare a Lione vuol dire andare in diverse città europee". Lo ha detto il commissario di governo sulla Torino-Lione, Paolo Foietta, in conferenza stampa nel suo ultimo giorno da Commissario Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it