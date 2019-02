Tav, Foietta: "Pressioni a Ponti? Mi sembra complicato"

(Agenzia Vista) Torino, 14 febbraio 2019 "Ponti è un personaggio simpatico ed è uno che dice quello che pensa ma il problema non è lui ma quello che pensa. Qualcuno mi dice che sono l'anti-Ponti, assolutamente no. È un personaggio che trovo anche simpatico dal punto di vista personale. È uno che non ha peli sulla lingua come me, dice quello che pensa". Lo ha detto il commissario di governo sulla Torino-Lione, Paolo Foietta, in conferenza stampa nel suo ultimo giorno da Commissario Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it