Tav, il commissario Foietta: "L'analisi costi-benefici è un documento omertoso"

(Agenzia Vista) Torino, 14 febbraio 2019 "L'analisi costi-benefici del governo è un documento omertoso perché dà numeri ma non spiega il processo per cui si è arrivati a quella cifra". Lo ha detto il commissario di governo sulla Torino-Lione, Paolo Foietta, in conferenza stampa nel suo ultimo giorno da Commissario Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it