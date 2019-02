Tav, Toninelli: "Ora si apre dibattito meglio fare manutenzione che un buco in una montagna"

(Agenzia Vista) Roma, 15 febbraio 2019 Tav, Toninelli, ora si apre dibattito ma soldi spesi meglio nella manutenzione "Ora si apre dibattito meglio fare manutenzione che un buco in una montagna". Così il ministro per i Trasporti e le Infrastrutture, Danilo Toninelli, in sopralluogo al viadotto Puleto sulla E45. Fonte: Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev