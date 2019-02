Trump vuole il muro col Messico e dichiara l'emergenza nazionale

Il presidente Usa, Donald Trump, ha ufficialmente annunciato che firmerà la dichiarazione di emergenza nazionale per poter costruire il Muro al confine con il Messico.In una lunga arringa dal Giardino delle Rosse della Casa Bianca, Trump ha difeso il suo progetto, sostenendo che «tutti sanno che il Muro serve per fermare il crimine e l’invasione dei trafficanti». «I Muri funzionano al 100 per cento, la stragrande maggioranza delle droghe non passa attraverso i porti di ingresso legali». «Dire che i Muri non funzionano è una grande bugia», ha aggiunto, ricordando il Muro costruito da Israele. (courtesy_White House fonte agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it)