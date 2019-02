(Agenzia Vista) Parigi, 16 febbraio 2019 Gilet Gialli, polizia in assetto anti sommossa blinda Parigi per prevenire scontri La polizia in assetto anti sommossa ha blindato la capitale francese, per prevenire gli scontro in occasione della manifestazione dei Gilet Gialli, giunti alla 14esima settimana consecutiva di mobilitazione. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it