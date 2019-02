(Agenzia Vista) Parigi, 16 febbraio 2019 Gilet Gialli sfilano agli Champs Elysee per la 14esima settimana di mobilitazione consecutiva Prosegue la mobilitazione dei Gilet Gialli in Francia, arrivata alla 14esima settimana consecutiva. Migliaia di Gilet Gialli si sono radunati in diverse città francesi, la manifestazione principale a Parigi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it