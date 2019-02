(Agenzia Vista) San Lazzaro di Savena (BO), 16 febbraio 2019 Renzi: "Chi ci ha fatto la guerra ha dato il Paese in mano al Matteo sbagliato" "Chi ci ha fatto la guerra in questi anni non si è accorto di aver dato il Paese in mano al Matteo sbagliato". Queste le parole di Matteo Renzi, senatore del Partito Democratico, durante la presentazione del suo libro, "Un'altra strada", in provincia di Bologna. fonte Facebook_Matteo Renzi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it