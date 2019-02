(Agenzia Vista) Vietri sul Mare (SA), 16 febbraio 2019 Tav, Meloni: "Se non si farà saremo fuori dal commercio europeo" "Il problema vero della Tav è che se non si farà saremo tagliati fuori da tutti gli scambi commerciali europei". Così la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, intervenendo alla kermesse di partito organizzata in provincia di Salerno. fonte Facebook_Giorgia Meloni Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it