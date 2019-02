16-02-19 Via al Carnevale di Venezia, le festa sull'acqua nel rio di Cannaregio

(Agenzia Vista) Venezia, 17 febbraio 2019 Via al Carnevale di Venezia, le festa sull acqua nel rio di Cannaregio Iniziano i festeggiamenti per il Carnevale a Venezia. Lo spettacolo dedicato alla luna, in omaggio ai 50 anni dalla discesa dell'uomo sul satellite della Terra, è accompagnato da giochi di luce, musica ed effetti speciali mentre sull'acqua sfilano ballerini e ballerine, mangiafuoco e funamboli. _Fonte: Facebook/Il COmune di Venezia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev