Giustizia, Casellati: "Dati allarmanti su durata processi, siamo a ultimi posti in Europa"

(Agenzia Vista) Padova, 17 febbraio 2019 "Ancora più allarmanti sono i dati relativi alla durata dei processi, che portano il nostro sistema giudiziario a risultare tra gli ultimi in Europa in termini di efficienza. Il mancato rispetto del precetto costituzionale della ragionevole durata del processo nuoce non solo all'imputato ma anche alle parti offese: vittime del reato tanto quanto di un sistema incapace di dare una risposta rapida alla loro legittima domanda di giustizia. Per uscire da questa situazione servono sicuramente interventi normativi, ma serve soprattutto investire nella giustizia: rafforzare gli organici dei magistrati e del personale amministrativo, specie nei territori più sguarniti e in sofferenza; approntare ed attuare un progetto di potenziamento delle strutture giudiziarie e, più in generale, lavorare sull'efficienza nella gestione dei processi”. Così il Presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati, intervenendo all’inaugurazione dell’anno giudiziario dei Penalisti italiani a Padova. _Fonte: Camere Penalisti TV Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev